Отсутствие у России управляемого оружия и его часто низкая точность дают понять, насколько отстают вооруженные силы Москвы по сравнению с западными вооруженными силами.

Боевые действия России на Украине показали низкий технический уровень так называемого высокоточного российского вооружения, самонаводящихся ракет и бомб, кроме того, российские запасы такого вооружения резко сократились.

Об этом заявили в комментарии газете New York Times неназванные сотрудники Пентагона.

По американским данным, по состоянию на 2 мая по Украине было нанесено более 2100 ударов подобным оружием. Его применение заметно снизилось уже после второй недели масштабной войны за неимением такого вооружения, и сейчас Россия использует в основном обычные бомбы, говорит источник газеты в Пентагоне.

Поскольку война растягивается на третий месяц, Россия уже потратила многие точнейшего оружия, например, крылатые ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности.

Отсутствие у России управляемого оружия и его часто низкая точность при использовании дают больше указаний на то, насколько отстают вооруженные силы Москвы по сравнению с западными вооруженными силами.

Высокопоставленные чиновники министерства обороны США заявили, что доказательства, увиденные во время вторжения, указывают на российскую программу управляемого оружия, которая все еще находится на зачаточном этапе. "Пилоты не могут быстро обнаруживать и поражать цели на земле, а также ракеты, запущенные в Украину, которые часто пропускают цели — если они вообще сработают", - пишет издание.

Россия в значительной мере продемонстрировала, что может поражать только фиксированные цели, как военные здания или центры гражданского населения или залпом неуправляемых артиллерийских снарядов и ракет. Американские официальные лица заявили, что нападения на них, либо с помощью крупных управляемых баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования, часто выходят из строя или являются неточными.

Один из высокопоставленных сотрудников разведки сказал, что Россия предпочитает дешевое массовое производство, а не точность, что делает эти бомбы более привлекательным вариантом для использования сравнительно неподготовленными российскими войсками.

Россия применяет в Украине управляемые крылатые ракеты Х-101, запускаемых с бомбардировщиков, баллистические ракеты "Искандер" и "Точка", а также небольшое количество корабельных крылатых ракет "Калибр". Российские крылатые ракеты, выпущенные по целям в Украине, часто не достигали своих целей или даже полностью выходили из строя после запуска.

По мнению американских аналитиков, российские специалисты оказались неспособными создать адекватные программы-инструкции, которые задают курс и другие параметры полета крылатым ракетам.

Представители Министерства обороны также утверждают, что проблема нацеливания России усугубилась из-за того, что она не инвестировала надлежащих средств в беспилотники для наблюдения.

Накануне британская разведка сообщала, что в России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

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