Ранее сообщалось о двух погибших и пяти раненых.

Число погибших в результате обстрела эвакуационного автобуса Херсонщине выросло до трех.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке за сутки, 1 августа.

"В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли трое, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в районе поселка Долговое Херсонской области российские оккупанты расстреляли эвакуационный микроавтобус.

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, двое гражданских погибли, пятерых-трех мужчин и двух женщин - удалось эвакуировать в Кривой Рог. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком.

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