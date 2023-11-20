Никакого прорыва обороны нет, город контролируют бойцы ВСУ.

Офицер спецподразделения "Омега" с позывным "Рубин" опроверг ложь РФ о том, что оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ в Авдеевке, в районе промышленной зоны.

Армия РФ ежедневно штурмует Авдеевку большими группами с разных направлений, не считая своих людей. Одно из особенно "кривых" наступлений было в начале ноября. Тогда оккупанты понесли большие потери, сказал офицер в эфире телемарафона.

"Тактика противника изменилась - штурмы начали набирать характер так называемых мясных, то есть каждый день большими группами и с разных направлений движется противник, не считая своих потерь", - рассказал "Рубин".

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Он акцентировал, что Авдеевку до сих пор контролируют бойцы ВСУ. Противостоят украинцам на этом направлении подразделения регулярной российской армии "Спарта", "Сомали" и ЧВК "Вагнер". Несмотря на активность врага, никто не собирается отдавать ему Авдеевку, заверил "Рубин".

"В основном они (армия РФ - УНИАН) работают живой силой, артиллерией и очень активно враг применяет FPV-дроны. В основном там задействованы подразделения регулярной российской армии и, в частности, подразделения "Спарта", "Сомали" и ЧВК "Вагнер". Они очень активно сейчас используют все свои силы, но мы стоим и будем стоять до конца", - подчеркнул офицер спецподразделения "Омега".

"Рубин" рассказал, что в Донецкой области выпало много снега и технике становится все труднее передвигаться, а дроны теряются из-за чрезмерных осадков. По его словам, из-за погодных условий и гололеда на дороге осложняется подвоз БК. В то же время "Рубин" добавил, что у противника дронов в 2-3 раза больше, чем у наших бойцов.

Он также рассказал, что армия Украины уже перешла на зимний камуфляж из-за погодных условий.

"Еще позавчера мы использовали зеленый, а уже сегодня понимаем, что есть потребность в белых камуфляжах. Это очень помогает прятать нашу технику и самим спрятаться для дальнейших действий", - добавил он.

ВСУ провели контратаку в районе Авдеевки

Как сообщал УНИАН, сегодня в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW) отмечал, что украинские войска контратаковали в районе Авдеевки в Донецкой области и продвинулись рядом с железной дорогой к юго-востоку от степного.

ВСУ не только отбили позиции вблизи Степного, но и контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода.

Сейчас бои продолжаются в районе промзоны, коксохимического завода и Степного.

Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки. Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий.

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