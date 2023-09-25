Украинские пограничники и военные ВСУ открыли огонь и вытеснили врага за пределы государственной границы.

Российские оккупанты проникли через государственную границу и попытались возвести укрепления на Харьковщине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"В Купянском районе Харьковщины разведчики бригады "Стальной кордон" обнаружили попытки рашистов укрепиться вблизи границы. Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли и территорию Украины и начали возводить свои укрепления", - говорится в сообщении.

"Когда количество приблуд достигло около полутора десятка, пограничники совместно с танкистами ВСУ вытеснили врага за пределы государственной границы. Нескольких ликвидировали пограничные снайперы, а беглецов настиг огонь танков и минометов", - отмечается в сообщении.

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На северной границе Украины усилились диверсии оккупантов

Как сообщал УНИАН, россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины. Оккупанты "тренируют" своих диверсантов на украинской границе.

Например, 12 августа в Сумской области украинские военнослужащие обнаружили диверсионно-разведывательную группу из 10 россиян. Военные вступили в стрелковый бой, враг с ранеными отступил. Свой уход оккупанты прикрывали минометами 120-мм калибра.

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