Оккупанты "тренируют" своих диверсантов на украинской границе.

Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины, сообщает Центр национального сопротивления.

"В район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ. Их задача - проведение учений личного состава в приграничных районах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины.

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"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - отмечают в ЦНС.

Россия не прекращает попыток диверсии на северной границе Украины

В течение июля на севере украинскими военными было обнаружено четыре диверсионно-разведывательные группы россиян. Во время всех случаев открывался огонь на поражение и враг был вынужден отступить.

Попытки проникновения были зафиксированы на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

2 августа на Сумщине украинские военнослужащие в очередной раз обнаружили диверсионно-разведывательную группу россиян. Военные вступили в стрелковый бой, враг с ранеными отступил.

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