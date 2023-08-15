Среди оккупантов есть раненые и убитые, враг отошел в обратном направлении.

В пределах Новгород-Северской территориальной громады Черниговской области две диверсионно-разведывательные группы пытались пересечь государственную границу Украины со стороны России. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Он отмечает, что приближение врага к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения.

Наев рассказал, что завязался стрелковый бой и сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии.

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"Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэросохранения", - отмечает он.

Наев сообщил, что, по предварительным данным, две диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков."Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", - отметил он.

Попытки пересечения границы российскими ДРГ - что известно

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине и Сумщине российские ДРГ неоднократно пытались зайти на территорию Украины.

3 августа командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что в течение июля 2023 года в полосе ответственности Северной оперативно-стратегической группировки войск было обнаружено и уничтожено четыре попытки проникновения ДРГ на территорию Украины.

Он отмечал, что это произошло на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

Оккупанты пробирались в темное время суток. Однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение.

Наев сообщал, что на северном направлении продолжаются работы по совершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

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