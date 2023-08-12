Завязался бой, россияне с ранеными отступили

Сегодня недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской тергромады на Сумщине украинские военнослужащие обнаружили диверсионно-разведывательную группу россиян. Военные вступили в стрелковый бой, враг с ранеными отступил.

Как сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, 10 российских диверсантов украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. Украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой, а им на помощь отправились противодиверсионные резервы от Нацгвардии и пограничной заставы с расчетами беспилотников.

"Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины", - рассказал командующий.

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По словам Наева, отход диверсионно-разведывательных сил россияне прикрывали минометами 120-мм калибра.

Российские диверсанты-что известно

Как сообщал УНИАН, в течение июля на севере украинскими военными было обнаружено четыре диверсионно-разведывательные группы россиян. Во время всех случаев открывался огонь на поражение и враг был вынужден отступить. Попытки проникновения были зафиксированы на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

Последний раз враг пытался проникнуть на украинскую территорию 1 августа. Это произошло в Черниговской области. Тогда пограничники заметили четырех вооруженных лиц и открыли огонь на поражение, заставив россиян вернуться на свою территорию.

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