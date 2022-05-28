В результате ракетного удара разрушено сельхозпредприятие.

Российские войска с полуночи до четырех утра обстреливали Сумскую область.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории", - написал он.

Председатель ОВА отметил, что в результате ракетного удара в Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

Кроме того, со своей территории российские оккупанты вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины - около 6 "прилетов" и вели артобстрел Есманської общины - около 30 прилетов по окрестностям Бачівська.

Живицкий добавил, что обошлось без человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли территорию Сумщины из артиллерии. В Оперативном Командовании "Север" отметили, что зафиксировали 6 приходов в сторону населенного пункта Кучеривка.

Как писал УНИАН, 19 мая оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину вдоль всей границы: били из САУ, минометов и стрелкового оружия.

Российская Федерация продолжает удерживать войска у границы с Черниговской и Сумской областями с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины.

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