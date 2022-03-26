Вот так путинские пропагандисты объясняют эффективную оборону Украины на цифровом фронте.

Российская пропаганда начала распространять фейк о работе киберспециалистов США и НАТО в Украине. Таким способом в РФ оправдываются за неудачи на цифровом фронте.

Соответствующей информацией поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале.

Чтобы объяснить собственные провалы, пропагандисты Путина начали говорить об экспертах из США и НАТО, которые ведут войну против России в цифровом пространстве. Но на деле все успехи Украины на киберфронте — это заслуга исключительно отечественных айтишников.

Наша страна действительно сотрудничает с партнерами в плане обороны в цифровой среде. Однако "на передовой" находятся именно украинские специалисты, которые защищают, в том числе Европу и НАТО от российских хакеров.

"Наше сотрудничество с международными партнерами — это двусторонняя дорога. Мы предоставляем международному киберобществу новейшие данные и информацию о российских операциях, и мы действительно служим передовой, защищающей Европу и НАТО от российских хакеров, как это делают Вооруженные силы Украины на земле", — заявил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

Напомним, против России на цифровом фронте также успешно воюет международная хакерская группировка Anonymous. Недавно она взломала сайт Центробанка РФ и слила в Сеть 28 Гбайт информации обо всех транзакциях. Это одна из крупнейших банковских утечек в истории.

Война Российской Федерации против Украины