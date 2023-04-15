В то же время в течение суток российские оккупанты нанесли 19 авиационных и 4 ракетных удара.

Украинские военные сегодня поразили три района скопления российских захватчиков и склад боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", - говорится в сводке.

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В то же время в течение суток российские оккупанты нанесли 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины атаковали дронами военную "заначку" российских оккупантов: враг пытался спрятать на одном из участков фронта зенитную установку. За тем, как горит российская техника, можно наблюдать вечно.

В Генштабе 15 июля утром сообщили, что за минувшие сутки на украинской земле ликвидировано 460 российских оккупантов. Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года достигли 181 тыс. 550 лиц.

Также утром сообщалось, что украинские военные в течение предыдущих суток успешно отработали по российским позициям на фронте.

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