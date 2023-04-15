Украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка, также не прекращаются бои за город Бахмут.

Силы обороны Украины создали проблемы оккупантам на нескольких направлениях фронта, где враг пытался реализовать наступательные действия, и всего отбили 40 атак россиян.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Там отмечают, что враг все еще пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками было отбито 40 атак противника", - говорится в сводке.

Как отмечают в Генштабе, в течение суток враг совершил обстрелы пяти населенных пунктов в Сумской области, а также четырех - в Харьковской области.

При этом на Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная и Берестово Харьковской области.

Также на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись три населенных пункта Луганской области и два - Донецкой области.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромовое, однако успеха не имел", - говорится в сводке.

Кроме того, от вражеских обстрелов пострадали Миньковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, но успеха не имел. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы четырех населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов, среди них - город Херсон.

ВСУ похвастались достижениями на фронте - новости Генштаба

Напомним, что утро многих украинцев началось с утренней сводки Генштаба ВСУ относительно событий на фронте. Там отметили, что за минувшие сутки наши герои сдержали более 50 вражеских атак. За цель оккупанты, уже привычно, выбрали штурмы городов Бахмут и Марьинки.

Также за 14 апреля ВСУ "отминусовали" еще 460 врагов. Общие потери армии РФ по состоянию на утро 15 апреля достигают 181 тысячи 550 солдат. Также россияне потеряли 3 танка, 4 бронированных машины, 1 артсистему, 6 единиц автотехники и цистерн, а также 3 единицы спецтехники.

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