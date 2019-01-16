Правоохранительные органы и чиновники не должны допустить дерибана и застройки острова Муромец - нардеп

В течение президентства Януковича 2010-2014 годов северная территория острова Муромец была выделена в частную собственность.

Правоохранительные органы и чиновники Киевской области не должны допустить «дерибана» и застройки острова Муромец. Об этом сообщил народный депутат и советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец на странице в социальной сети Facebook.

«В Киеве во время планирования экологической политики и определение территорий для развития лесопарковых зон одной из самых перспективных территорий был выбран парк «Муромец» (бывший Дружбы народов). Парк «Муромец» расположен на одноименном острове Муромец, который относится к землям водного фонда. Остров Муромец находится на границе двух административных единиц – Киева и Киевской области. При этом острова могут передаваться исключительно для сенокошения и только на условиях аренды», – написал парламентарий.

По его словам, в течение президентства Януковича 2010-2014 годов северная территория острова Муромец была выделена в частную собственность.

«Сначала распоряжениями Броварской РГА Киевской области было выделено и передано в собственность 117 гражданам более 200 га в границах Погребского сельского совета Броварского района. Земельные участки были переданы для ведения личного крестьянского хозяйства с перспективой перевода функционального назначения под усадебную застройку, что фактически приведет к застройке острова. Затем в 2013-2014 годах (во время Революции Достоинства) приказами Главного управления Госземагентства в Киевской области на острове Муромец был отведен и передан в частную собственность еще массив земельных участков гражданам под аналогичное функциональное назначение», – возмутился нардеп.

Дмитрий Белоцерковец напомнил, что после этого была неоднократно проведена процедура перерегистрации прав (дарение, продажа).

«По имеющейся информации, все документы по отводу и передаче в частную собственность земельных участков на острове Муромец в местных фондах документации землеустройства отсутствуют или доступ к ним искусственно ограничен. Чтобы не допустить «дерибана» и застройки острова Муромец, необходимо инициировать расследование относительно возможных противоправных действий в 2010-2014 году со стороны Броварской РГА Киевской области и Главного управления Госземагентства в Киевской области в отводе земель части острова Муромец и инициировать возвращение их в государственную собственность», – считает советник мэра Киева.

Также он обратился к действующему главе Киевской ОГА Александру Терещуку относительно того, что нельзя допустить изменения функционального назначения отведенных земельных участков, чтобы не допустить застройки острова. Соответствующие обращения подготовлены также к Генеральной и областной прокуратурам.