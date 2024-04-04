Хакеры, взломав мессенджер Signal на одном из телефонов военных, могли узнать о построении бойцов бригады.

Начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что к удару по военным 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады 3 ноября 2023 года в Запорожской области мог привести взлом хакерами РФ мессенджеров кого-то из бойцов. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

По его словам, одной из киберугроз для ВСУ является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон".

"Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям. В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета", - рассказал Витюк.

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Он отметил, что сейчас это одна из основных версий, что наведение стало возможным именно из-за технического проникновения.

"Этот случай наглядно показывает, насколько опасным является использование киберсредств в военных действиях", - подчеркнул чиновник СБУ.

Гибель военных 128-й бригады в Запорожской области - что известно

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты нанесли удар ракетой типа "Искандер" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Их собрали во дворе дома на построение для награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Официально точное количество погибших и раненых военных не обнародовалось.

ГБР начало расследование действий военных чиновников, которые организовали мероприятие.

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