Оккупанты уже планируют эвакуацию "наиболее полезных" коллаборантов.

Российское командование смирилось с тем, что правый берег Херсонской области для них потерян.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

"Если ещё три недели назад они пытались перебросить на правый берег как можно больше сил и средств, для не только обороны, но и неких наступательных действий, то сейчас картина кардинально иная. Наиболее боеспособные подразделения засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый. А сейчас и вовсе, отправка командного состава с правого берега на левый, выглядит не столько как попытка обезопасить систему управления войсками от неожиданных прилетов, сколько попытка сосредоточить его на плацдарме, который намереваются удерживать", – отметил эксперт.

По его словам, оккупанты начали планировать эвакуацию "наиболее полезных" коллаборантов: "Что это если не осознание того, что на правом берегу для РОВ – все?".

При этом Коваленко сравнил правый берег Херсонской области с островом Змеиным, где ВСУ методично и равномерно "перемалывали" российские подразделения: оккупанты на правом берегу "все отчетливее принимают очертания самоубийц, которых как живое мясо командование бросило на участок, который они и сами понимают, что уже не удержать".

Напомним, ранее сообщалось, что российское военное командование бежит из Херсона.

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