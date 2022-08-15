На некоторых направлениях вражеские силы вообще неспособны передвигаться по суше.

Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все направления и логистические артерии оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области. На фоне ударов ВСУ по командным пунктам РФ, командование оккупантов начало бежать на левый берег Днепра.

Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинге.

Ситуация на юге страны стабильно сложная, напряженная, но контролируемая нашими защитниками. На некоторых направлениях оккупанты неспособны передвигаться по суше, а в течение последних суток они даже не пытаются это делать.

"Мы продолжаем удерживать огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями юга. Зависимость от этих транспортных сообщений у россиян очень большая, потому что они не имеют возможности привозить боеприпасы. Нанесенные Силами обороны удары по мостам не дают возможности врагу использовать их для перевозки тяжелой техники", - отметила Гуменюк.

Сейчас украинские военные фиксируют перемещение командного состава противника на левый берег Днепра. Очевидно, русские офицеры боятся оказаться отрезанным от более безопасной территории.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 августа украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховском мостах.

У российских оккупантов в Херсонской области началась паника за недавние удары украинских военных по мостам. Из-за этих событий начался массовый вывоз семей российских захватчиков из Херсона.

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