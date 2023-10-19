В Сети появился документ, в котором, по всей видимости, говорится о планах призыва сотен сербов для пополнения армии Москвы

Российская Федерация вербует сербов, чтобы пополнить ими свои военные силы для ведения жестокой войны против Украины. В планах Москвы завербовать сотни сербских граждан.

Издание The Guardian пишет, что с начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды. Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину, заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, планирующим воевать на стороне России.

С тех пор российский диктатор подписал приказ о снижении минимального срока военной службы по контракту для иностранцев с пяти до одного года, а также предложил ускоренный набор в армию нероссийских участников боевых действий.

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Сербия, с 2012 года являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, с трудом балансирует между исторически тесными связями с Россией и стремлением к интеграции с Европой, а напряженность в стране усилилась из-за войны против Украины, где многие сербы симпатизируют России.

Пророссийские настроения особенно сильны среди сербских ультранационалистов, которые после начала войны против Украины организовали ряд промосковских митингов.

Хотя количество завербованных сербов пока не значительно, чтобы оказать ощутимое влияние на ход боевых действий, действия Москвы чреваты ухудшением отношений с Сербией, одним из ее немногих союзников на Западе.

Руководителем плана вербовки, который, судя по всему, был разработан летом, стал Давор Савичич, серб, который много лет воевал в составе первой российской группировки, вторгшейся в Украину в 2014 году.

Савичича также связывают с военизированной группировкой "Вагнер". Российское издание "Фонтанка" сообщило, что ранее он воевал в Сирии вместе с "Вагнером". Два источника, близких к военизированной группировке, подтвердили Guardian участие Савичича в ее деятельности.

21 августа в интервью известному прокремлевскому телеведущему Владимиру Соловьеву Савичич откровенно рассказал о том, как его поставили руководить подразделением сербских граждан в Украине.

"Сейчас мы официально подписываем контракт с Министерством обороны России. Солдаты проходят через Красногорский военкомат", - сказал он, описывая подробности, которые совпадают с рассказом завербованных. "После дополнительной подготовки ребят отправляют на луганское направление", - добавил Савичич, имея в виду восточный регион Украины, который является одной из ключевых целей Путина.

Рядом с Савичичем во время интервью сидел другой серб, Деян Берич, который рассказал Соловьеву, что сербские бойцы поступили на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию России.

"Когда Владимир Владимирович Путин разрешил иностранцам приезжать, я составил план, как все это будет происходить, и обратился к своему генералу", - сказал Берич, указывая на Савичича. "Ребята приезжают, мы их встречаем, потом они сразу идут в военкомат и подписывают контракт. Большинство иностранных добровольцев в российской армии - из Сербии".

Берич, худощавый мужчина с длинными черными волосами, ранее давал интервью российским государственным СМИ, в которых рассказывал о том, как он воевал в составе пророссийской самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Украине с 2014 года. Судя по всему, российские официальные лица тщательно координируют процесс вербовки.

Русскоязычная служба BBC, которая на прошлой неделе впервые сообщила о сербской схеме вербовки, заявила, что ей удалось получить частную запись встречи Савичича с неназванными официальными лицами в Москве, на которой Савичич говорит, что планирует набрать до тысячи сербских граждан, которые сформируют собственный батальон в составе 106-й воздушно-десантной дивизии.

Министерство обороны России не дает комментарии по этому вопросу, поэтому точное число сербов, подписавших контракт с российскими военными, остается неясным.

"Ордена Республики", антивоенная российская группа разоблачителей, предоставила Guardian список из 13 сербов, которые, по некоторым данным, подписали контракт с российскими военными с сентября. Двое из 13 человек, указанных в списке, согласились дать комментарий для Guardian.

"Нас пока около 60-70 человек", - сказал один из сербов, также приехавший из Сербии в Москву в сентябре, добавив, что он записался в "106-ю воздушно-десантную дивизию"

По его словам, он решил вступить в ряды российских вооруженных сил по "идеологическим причинам", а выгодные военные выплаты играют "второстепенную роль".

Призыв в армию чреват обострением отношений между Москвой и Белградом. В январе 2022 года президент Сербии Александр Вучич гневно отреагировал в эфире национального телевидения после того, как в российском новостном ролике было показано, как сербские добровольцы готовятся воевать вместе с войсками Вагнера против Украины.

"Зачем вы, представители компании Вагнер, зовете кого-то из Сербии, если знаете, что это противоречит нашим правилам?" - заявил президент, имея в виду закон, запрещающий сербам принимать участие в конфликтах за рубежом.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич также предостерег сербов от вступления в ряды армии РФ. С тех пор более двух десятков сербских националистов были привлечены к уголовной ответственности.

Виктор Заплатин, ветеран российской войны, который вербовал сербских добровольцев для участия в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 году, заявил, что сербские власти пресекают выезд бойцов в Россию.

"Риски уголовного преследования для тех, кто уехал в Россию и вернулся в Сербию, очень высоки", - сказал Заплатин. "В России всегда были добровольцы из Сербии. Это означает, что и сейчас там есть добровольцы, но их количество и то, в каком качестве они участвуют и служат, является организационной тайной".

Сербские наемники на войне против Украины - расследование ВВС

Журналисты "Русской службы Би-би-си" сообщили, что вербовкой занимается сербский командир, воюющий на востоке Украины с 2014 года, который планирует к осени 2023 года набрать отдельную бригаду численностью до тысячи граждан Сербии. Всех наемников оформляют в Подмосковье и зачисляют в 106-ю дивизию ВДВ.

По словам командующего "интернациональным батальоном" Давора Савичича, его батальон в начале войны был под Киевом в районе аэродрома Гостомель, после этого их перебросили в Харьковскую область, а затем - к селу Богородичное в Краматорском районе Донецкой области.

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