Из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим, независимо от того владеет ли наемник русским языком.

Россияне массово вербуют наемников с Кубы для войны против Украины. Иностранцев привлекают на восточной линии фронта. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В частности, по данным подполья, кубинцев применяют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

"Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "кибер сопротивления", которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова. Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечается, из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим российским, независимо от того владеет ли наемник русским языком.

"Отношение к кубинцам соответствующее типичному русскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели - умереть первым", - заявили в ЦНС.

Россия вербует иностранцев для войны против Украины

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация вербует сербов, чтобы пополнить ими свои военные силы для ведения жестокой войны против Украины. В планах Москвы - завербовать сотни сербских граждан.

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды. Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину, заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, планирующим воевать на стороне России.

С тех пор российский диктатор подписал приказ о снижении минимального срока военной службы по контракту для иностранцев с пяти до одного года, а также предложил ускоренный набор в армию нерусских участников боевых действий.

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