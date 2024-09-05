При массированной атаке системы противовоздушной обороны могут уничтожить только часть вражеских целей, подчеркнул аналитик.

Продолжается война в Украине, и враг сейчас переключился на массированные ракетные атаки по отдельным городам.

Таким мнением поделился авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24", комментируя вопрос об изменениях в тактике россиян при проведении воздушных атаках по Украине.

"Россияне регулярно адаптируют свою тактику. Мы видели, как в первые годы войны они осуществляли массированные ракетные удары по большому количеству различных городов и целей, а в течение последнего года видели массированные ракетные удары более точечные. Это в первую очередь по объектам инфраструктуры, когда по одному объекту выпускалось 10-12 и более ракет. 80%-90% ракет может быть уничтожено нашими силами ПВО. Но 2-3 ракеты, которые пробиваются, фактически разрушают тот или иной объект энергетической инфраструктуры... И следующим шагом мы видим, что они начинают осуществлять такую же тактику в отношении уже отдельных городов", - комментирует Долинце.

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Он отметил, что системы противовоздушной обороны могут уничтожить только часть вражеских целей при массированной атаке. "Например, "Петриот" имеет 4 ракеты, и после их использования требуется время для ее перезагрузки, и оно может составлять от 40 мин до часа и более. И поэтому даже 2-3 установки, после запуска врагом ракет по 10-12 целям, исключаются из возможности нести дежурство и защищать определенное воздушное пространство. То есть в случае массированных атак против отдельно взятых городов наши способности всегда будут дефицитными, потому что нет возможности поставить 2 десятка пусковых противоракетных систем в одном месте", - объясняет Долинце.

Насчет того, почему сейчас враг определил одним из своих приоритетов поражать мирные города, Долинце предполагает, что враг таким образом оказывает психологическое давление на украинцев, поскольку военного преимущества это ему не дает.

Важные новости о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал ракетами разного типа и дронами. Взрывы раздавались во многих областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время этой атаки по Украине Россия запустила не менее 127 ракет и 109 дронов. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что сбито было 102 ракеты и 99 ударных беспилотников. В результате массированной ракетной атаки 26 августа погибли 7 украинцев, еще 47 человек получили ранения.

В частности, в Киевской области в результате российской ракетной атаки были повреждены два энергообъекта, полностью или частично разрушены более 20 частных домов. Среди других под удар российских ракет попала Киевская ГЭС.

Утром 2 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. В воздушном пространстве столицы защитники неба уничтожили более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических, а также один ударный беспилотник. Как прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, враг хотел ударить по правительственному кварталу, чтобы посеять панику, показать картинку для россиян, но ничего не получилось.

3 сентября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Полтаве, в результате чего частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения. В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 53 человека, еще 298 пострадали.

Вчера, 4 сентября, россияне ракетами атаковали жилой квартал Львова, в результате чего погибли 7 человек, еще более 70 - ранены. И вчера же враг ударил по центру Кривого Рога - там вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов. Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пять человек пострадали.

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