В ракетном ударе по Львову обнаружили белорусский след

Режим Лукашенко позволяет российским ракетам пролетать через воздушное пространство республики

В ночь комбинированной атаки россиян на Украину над территорией Беларуси пролетел "Кинжал", который ударил по Львову и убил семерых гражданских украинцев.

Аналитики мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн" оценили карту с траекторией движения вражеских целей ночью 4 сентября. Они увидели, что кроме "шахедов", которые залетали в воздушное пространство Беларуси, на карте также помечена траектория полета российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

В частности, "Кинжал" пролетел над территорией двух районов Гомельской области около 100 км. Ракета прошла в зоне ограничения полетов, которая действует над приграничной территорией Беларуси и Украины уже два с половиной года.

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А рано утром эта ракета ударила по центру Львова, убив женщину и троих ее детей.

Удар по Львову

В настоящее время известно, что в результате вражеского удара по Львову погибли 7 человек. Среди погибших - женщина с тремя дочерьми. Это семья Базилевичей - Эмилия (7 лет), Дарья (18 лет), Ярина (21 год) и Евгения (43 года). Глава семьи, по имени Ярослав, чудом остался жив.

Сегодня вечером депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук сообщил, что количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по центру Львова возросло до более 70 человек.

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