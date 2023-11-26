Страна-агрессор использует штурмовые отряды, чтобы устраивать "мясные" штурмы".

Российские войска не отказались от намерений повторно оккупировать Купянск в Харьковской области. Сейчас стратегических успехов на этом направлении враг не имеет.

"На этом участке украинские защитники отбили 4 атаки противника. Это вблизи Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на пределы населенного пункта Синьковка, для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", – отметил начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Для достижения своих целей захватчики привлекают авиацию, используют БПЛА и артиллерию. Не останавливают оккупантов и потери.

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"Мы видим, что активизируется враг несмотря на потери... в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабину в обороне", - добавил спикер.

По его словам, страна-агрессорка использует штурмовые отряды, которые состоят из бывших заключенных, военнослужащих-штрафников. Этих солдат враг отправляет в так называемые "мясные" штурмы.

В то же время на Бахмутском направлении российские войска "более трех недель активизировались и пытаются вернуть утраченные позиции".

"Украинские защитники находились в активной обороне и при первом случае переходили к атакующим действиям, так же улучшили свои тактические положения. И сейчас враг пытается это все вернуть себе назад", - рассказал Фитьо.

В районе Бахмута за сутки ВСУ отбили десять вражеских атак, тогда как противник использовал против Сил обороны 18 дронов-камикадзе и совершил 508 артиллерийских обстрелов. Успехов оккупантам это не принесло.

Война в Украине - последние новости

В течение последних суток российские оккупанты вели штурмовые действия почти на всех направлениях. ВСУ смогли сдержать врага и отбили десятки атак. На фронте произошло 58 боевых столкновений.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла уже 324 830 военных.

Наиболее боеспособные подразделения РФ сейчас уничтожаются под Авдеевкой.

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