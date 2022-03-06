Президент Зеленский подчеркивает, что Украина обращается с пленными в рамках Женевской конвенции.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что заговорили взятые в плен российские военнослужащие - они готовили это вторжение заведомо с нарушением правил войны.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Сотни, сотни пленных. Среди них и пилоты самолетов, которые бомбили наши города. Наших мирных людей. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация, это война. Они готовили это вторжение именно так - жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны", - подчеркнул президент.

Поэтому, добавил Зеленский, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и много-много других украинских городов-героев увидели чистое зло и зверство.

"Так было запланировано. Но это не убьет нашу человечность, не убьет нас. Несмотря ни на что, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России. Или Беларуси. Откуда на нашу территорию ежедневно идут ракеты, идут колонны техники, летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге", - добавил Зеленский.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.