Враг обстреливал исключительно гражданскую инфраструктуру.

В ночь с 25 на 26 июня оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова (в частности Немышлянский и Холодногорский) и область.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг обстреливал исключительно гражданскую инфраструктуру.

"Очередной террор против мирного населения. Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи", - отметил он.

Около 23:00 субботы российская ракета попала в двухэтажный дом Холодногорского района Харькова, двое харьковчан со взрывными травмами госпитализированы в медицинские учреждения.

После 00:00 в Немышлянском районе Харькова оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7-м этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

Наносили удары и по области. Есть раненые и погибшие.

"По области оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харьков - 3 человека, Изюмский район - 4 человека. В Богодуховском районе, к сожалению, погибла женщина 79 лет", - сообщил Синєгубов.

По словам председателя ОВА, самым горячим в области остается Изюмское направление.

"Враг пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные силы ежедневно минусуют личный состав и технику оккупантов. Бойцы мотивированы и готовы и в дальнейшем защищать жителей Харьковщины от российских оккупантов! Верим в Вооруженные силы и нашу победу!",- отметил он.

Как писал УНИАН, ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Утром 26 июня враг обстрелял столицу. В результате вражеского обстрела в Шевченковском районе столицы есть пострадавшие. По словам мэра Киева Виталия Кличко, двух человек госпитализировали. Спасен ребенок, спасатели и медики продолжают работу.

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