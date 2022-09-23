Одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе.

Появились новые подробности о ракетных обстрелах обстреле российскими войсками Запорожья и еще одного города в Запорожском районе в ночь на 23 сентября.

Об обстрелах сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух,

"В Запорожье разрушены объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг. Сейчас известно о трех пострадавших, они с легкими травмами госпитализированы. Разрушениям подвергся еще один объект в Запорожье. Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет", – отметил он. Видео дня

По его информации, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Ракетные удары по Запорожью в ночь на 23 сентября: что известно

Как сообщал УНИАН, около полуночи глава Запорожской ОВА Старух сообщил, что оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов. Позже он добавил, что враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Утром стало известно, что в результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города, в семи домах повылетали стекла.

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