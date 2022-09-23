В результате новой атаки со стороны противника есть пострадавшие.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, пострадала гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города. В настоящее время известно о семи поврежденных домах, в которых повылетали стекла. Если ваш дом тоже получил разрушения в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80. К сожалению, снова пострадали люди", - отметил он.

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По словам Куртева, сейчас дополнительная информация выясняется.

Напомним, около полуночи глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов. Позже он добавил, что враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.