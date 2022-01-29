В контексте этого, в Кремле очередной раз заговорили о "защите русскоязычного населения".

В России зовут на службу в армию людей из оккупированных территорий Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, Ростовский облвоенкомат примет и поставит на учет всех желающих, и это, мол, добровольно, пишет ТАСС.

Отмечается, что это предложение касается так называемых "граждан России". Однако, отметим, большинство украинцев на оккупированных территориях имеют российские паспорта.

Читайте такжеРФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - РезниковВодолацкий добавил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу в России.

В контексте этого, в Кремле очередной раз заговорили об "обеспечении безопасности и защиты русскоязычного населения". Несмотря на восьмой год российской оккупации на востоке Украины, Водолацкий цинично заявил, что жителей Донбасса якобы беспокоит "перспектива вторжения ВСУ".

Отметим, что в аннексированном Крыму украинцев тоже регулярно призывают в российскую армию, вызывающе нарушая международное право. В МИД Украины выражают решительный протест.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут комментировать его до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР". На следующей неделе в РФ обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать "ДНР" и "ЛНР" в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы от признания "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", ссылаясь на Минские соглашения.

Вместе с тем партия Путина предложила официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР".