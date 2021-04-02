В МИД заявили, что такими действиями Россия нарушает международное право

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию прекратить военный призыв в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Правительство выразило решительный протест и такие действия расценивает как военное преступление. В МИД также заявили, что такими действиями Россия нарушает международное право, в том числе четвертую Женевскую конвенцию.

Призыв в оккупированном Крыму

С начала оккупации российские правоохранительные органы возбудили против крымчан более 200 уголовных дел за отказ служить в армии РФ. В марте этого года было открыто 12 новых уголовных дел и вынесено 7 новых приговоров.

По состоянию на ноябрь 2020 года с начала аннексии Крыма в ряды российской армии были призваны более 25 тыс. жителей полуострова, и еще оккупанты планировали призвать более 2,5 тыс. до конца прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора