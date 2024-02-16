РФ набирает в войска граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии.

На стороне российской оккупационной армии против Украины воюют десятки тысяч граждан стран Азии и Африки.

Как сообщает Центр национального сопротивления, на территории страны-агрессора продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины.

Отмечается, что РФ обещает этим людям от 2000 до 4000 долларов зарплаты, но фактически те получают несколько сотен долларов обеспечения.

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"Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии. В основном россияне их используют для штурма украинских позиции. Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов ВС РФ об этом свидетельствуют, но не лично", - добавили в ЦНС.

Россия вербует наемников в разных странах: что известно

В декабре Непал призвал РФ прекратить вербовать его граждан на войну и вернуть тела тех, кто уже погиб.

Недавно наемник Деян Берич, вербующий сербов, пожаловался Путину на жестокое обращение с ними в российской армии.

Также сообщалось, что в начале 2024 года украинские военнослужащие взяли в плен российского наемника из Сомали. 28-летний Мухаммад Адиль даже дал интервью.

На прошлой неделе в плен к Силам обороны Украины попал гражданин африканского государства Сьерра-Леоне.

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