В Пентагоне также считают, что серия российских ракетных ударов по Украине преследует цель истощить боезапасы украинских ПВО, и таким образом достичь доминирования в небе Украины.

Россия запускает по целям в Украине невооруженные крылатые ракеты для отвлечения украинских ПВО.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Журналисты попросили его прокомментировать слова представителей британской военной разведки от 26 ноября о том, что Россия "вероятно снимает ядерные боеголовки со своих крылатых ракет и использует ракеты для отвлечения украинских ПВО", сообщает Reuters.

Британская разведка сослалась на фото из открытых источников с обломками сбитой украинскими ПВО крылатой ракеты Х-55, разработанной в СССР в 1980-х как средство доставки ядерного заряда. По мнению британских военных, ядерные боеголовки на этих ракетах заменены на пустые болванки, но такие ракеты по-прежнему могут наносить ущерб через кинетическую энергию ракеты и неизрасходованное топливо.

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Комментируя эту информацию, представитель Пентагона подтвердил, что "это безусловно, то, что они [Россия] пытаются сделать, чтобы уменьшить эффект от систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы".

В Пентагоне также считают, что серия российских ракетных ударов по Украине, в том числе, преследует цель истощить боезапасы украинских ПВО, и таким образом достичь доминирования в небе Украины.

Именно по этой причине США и их союзники сосредоточены на поставках Украине прежде всего систем ПВО и боезарядов к ним. К ним относятся как устаревшие системы ПВО советской эпохи, так и более современные, западные. По словам представителя Пентагона, системы ракетной обороны ЗРК "Пэтриот" (Patriot) – это один из многих вариантов, которые рассматриваются союзниками по НАТО для помощи Киеву в обеспечении защиты от российских ракет.

Как США помогают укрепить ПВО Украины

США уже одобрили отправку Украине восьми зенитно-ракетных комплексов NASAMS, два из которых должны быть поставлены в кратчайшие сроки, а еще шесть – позже.

Также США предоставили для ПВО Украины более 1400 ПЗРК "Стингер", а также радары для ПВО и воздушного наблюдения.

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