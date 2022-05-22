Ранее такие бомбы массово сбрасывали на Сирию.

В Россию прибыли техники, специализирующиеся на бочковых бомбах, которыми сирийская армия уничтожала города в стране. Европейские чиновники опасаются, что россияне могут готовить подобную кампанию в войне против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Источники издания в разведке сообщают, что в РФ уже несколько недель находятся более 50 экспертов с большим опытом изготовления и поставок этой взрывчатки. Они работают вместе с чиновниками российской армии, а сам факт их визита может свидетельствовать и о возможной подготовке применения РФ химического оружия.

Бочковые бомбы — это контейнеры цилиндрической формы, заполненные взрывчаткой и шрапнелью. Обычно такую взрывчатку сбрасывают с вертолетов. Бочковые бомбы широко использовала сирийская армия во время войны в стране, однако Башар Асад отрицал такие атаки против населения.

Сирийская оппозиция не могла эффективно отражать такие атаки из-за отсутствия противовоздушного оружия. Однако ситуация с Украиной другая. Силы обороны Украины способны остановить продвижение вражеских самолетов и вертолетов, пишет газета.

Как сообщал УНИАН, жестокими бомбардировками мирного Харькова запрещенными кассетными снарядами руководил генерал-полковник армии РФ Александр Журавлев. В 2016 году он руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне - штурме Алеппо.

Вас также могут заинтересовать новости: