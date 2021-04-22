Российские военные заявляют о проведении в четверг, 22 апреля, межвидовых учений на полигоне "Опук" в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности.
В частности, корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в район проведения учений, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское Минобороны.
Читайте также"Вторжение в Украину маловероятно": аналитики рассказали, почему РФ стягивает войскаПолигон "Опук" находится в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи. Отмечается, что в учениях должны принять участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. В Минобороны РФ не уточнили, сколько личного состава и военной техники будет задействовано в учениях.
По словам российских военных, соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и отправились в назначенный район. Подразделения морской пехоты также уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера. Кроме того, развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.
Российские войска у границ Украины и в Крыму
- Россия ввела с 20 по 24 апреля ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря и закрыла с 24 апреля по 31 октября проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за ограничения свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей из Каспийского моря.
- В Черное море зашли 15 кораблей Каспийской военной флотилии РФ.
- Также Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
Главные новости Украины и мира на утро 22 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram