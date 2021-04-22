Сегодня в Крыму российские военные, по их словам, начинают учения с участием боевых кораблей и судов Черноморского флота, Каспийской флотилии, ВДВ, ВВС и ПВО.

Российские военные заявляют о проведении в четверг, 22 апреля, межвидовых учений на полигоне "Опук" в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности.

В частности, корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в район проведения учений, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское Минобороны.

Читайте также"Вторжение в Украину маловероятно": аналитики рассказали, почему РФ стягивает войскаПолигон "Опук" находится в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи. Отмечается, что в учениях должны принять участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. В Минобороны РФ не уточнили, сколько личного состава и военной техники будет задействовано в учениях.

По словам российских военных, соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и отправились в назначенный район. Подразделения морской пехоты также уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера. Кроме того, развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

Российские войска у границ Украины и в Крыму

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Автор: Катерина Комолова