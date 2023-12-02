Кремль особенно чувствительно отреагировал на манифест против "бессрочной мобилизации", который устроили сообщества жен военных в России.

Кремль "занялся" женам российских военных в попытке подавить манифест против "бессрочной мобилизации", который сообщество женщин устроило против путинского режима в ноябре этого года.

За данными британской разведки, власти РФ довольно чувствительно отреагировали на ряд небольших протестов, которые произошли в прошлом месяце в Москве. Сейчас женщинам военных пытаются "закрыть рот" деньгами и дискредитацией их деятельности в интернете, говорится в отчете.

"В последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на то, что они воздержатся от протестов", - говорится в сообщении.

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27 ноября 2023 года одна известная группа жен военных РФ опубликовала в сети манифест против "бессрочной мобилизации". Примерно 31 ноября 2023 года на группу был прикреплен "фейковый" предупреждающий ярлык - вероятно, это произошло не без подстрекательства со стороны прокремлевских субъектов.

"Власти, вероятно, особенно чувствительно реагируют на любые протесты, связанные с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже более года находятся на передовой", - констатирует британская разведка.

Жены мобилизованных РФ устроили манифест против власти

27 ноября родные "мобиков", которых режим Путина загнал на войну в Украину, устроили на территории России манифест "против бессрочной мобилизации".

В ролике власти РФ обвинили в безразличии к судьбе оккупантов. Их жены заявили, что будут собирать подписи "за" возвращение мужей домой. Россиянки говорили, что срок службы военных давно истек, но их не отпускают домой. "Мы, оказывается, не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе... Нас предают и истребляют свои же... ",- говорилось в обращении.

Со своей стороны военно-политический эксперт Александр Мусиенко утверждал, что сейчас РФ ежемесячно вербует в армию от 10 до 15 тысяч человек, хотя официально об активной мобилизации не объявляет.

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