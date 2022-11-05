По его словам, вариантов у Путина все меньше, тогда как Зеленский постепенно занимает его место в G7 и G20.

Украина повысила ставки в переговорах с Россией что заставило РФ отступить и стимулировало Запад начать решительно действовать.

Эксперт по вопросам международной политики Рамис Юнус в эфире "Эспрессо" заявил, что Россия 20 лет блефовала ядерным оружием, однако не оказывала давления, поскольку Запад не сопротивлялся.

По его словам, когда президент Владимир Зеленский издал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным, РФ пошла в пас.

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"Теперь ставки повышены. Тогда генералы Ходжес, Петреус, затем и сам Байден, все западные лидеры стали уверенно разговаривать, тогда 101-я дивизия появилась. То есть Запад начал повышать регулярно свои ставки. А еще ведь и бомбардировка военного аэродрома в Крыму, то, что произошло там сейчас, и никто не знает, кто же это сделал, никто не признается, хотя это и не имеет никакого значения: Россия понимает, что их берут тихо-тихо, мишень - все главные инфраструктуры, в соответствии с тем как они начинают бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому вариантов у Путина становится все меньше", - пояснил Юнус.

По мнению политолога, именно поэтому Путин спешит и пытается зафиксировать имеющуюся ситуацию.

"И если до этого он говорил, что на G20 обязательно поедет, то уже позавчера в Сочи сказал: этот вопрос еще не решен. А зачем туда ехать, когда не будет "картинки" - встречи с Байденом, чего-то такого, что возможно кому-то "продать"? Если на G7 был Зеленский и на G20 будет Зеленский, опять виртуально, но все-таки будет на высоком уважительном уровне, то есть займет место России и на G7 и G20, зачем Путину такая ситуация?" - Добавил он.

Переговоры между Украиной и Россией

В начале полномасштабной войны Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина пойти на переговоры и остановить кровопролитие дипломатическим путем. Несмотря на его обращения, Кремль отказывался, пока не получил желаемые "успехи" на фронте.

В частности, российский лидер попытался аннексировать захваченные украинские территории, объявив об их присоединении к РФ. После этого Путин предложил провести переговоры.

В ответ на это Киев отказался вести переговоры с Москвой, пока Россией руководит Владимир Путин. Такое решение было принято СНБО, и 4 октября Зеленский ввел его в действие.

10 октября оккупационные войска совершили массированную атаку на украинскую территорию, из-за которой погибли десятки людей, а также была повреждена инфраструктура.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что ракетным террором Путин пытается склонить Украину к переговорам. Однако своими действиями РФ вызвала жесткую реакцию мирового сообщества.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию о дальнейшей эскалации агрессии РФ против нашей страны, в которой признала российский режим террористическим.

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