Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.
Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Ракетный удар по Кропивницкому. Соответствующие службы уже работают", - сообщил он.
При этом Райкович призвал людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать никакой информации.
Райкович отметил, что подробности о последствиях удара предоставит позже.
На днях враг обстреливал окрестности Кропивницкого, выпустив по области 13 ракет.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром прогремели взрывы в Киевской и Черниговской областях, Николаеве и Харькове.
Известно, что часть ракет выпускались с территории Беларуси.
Неподалеку от столицы вражеские ракеты прилетели в воинскую часть.