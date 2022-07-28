На месте работают профильные службы.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Ракетный удар по Кропивницкому. Соответствующие службы уже работают", - сообщил он.

При этом Райкович призвал людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать никакой информации.

Райкович отметил, что подробности о последствиях удара предоставит позже.

На днях враг обстреливал окрестности Кропивницкого, выпустив по области 13 ракет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром прогремели взрывы в Киевской и Черниговской областях, Николаеве и Харькове.

Известно, что часть ракет выпускались с территории Беларуси.

Неподалеку от столицы вражеские ракеты прилетели в воинскую часть.