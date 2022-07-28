Часть ракет сбила ПВО.

Российские террористы сегодня утром, на День государственности, выпустили по территории Украины более 20 ракет.

Часть из них прилетели в Киевскую область, рассказал глава ОВА Алексей Кулеба.

"В Киевской области произошло пять прилетов в Вышгородском районе. Еще две ракеты сбили силы ПВО. Такие дерзкие действия россиян в очередной раз доказывают, что они посягают не только на наши земли, но и на нашу независимость и аутентичность. Но наше государство и наша суверенность являются незыблемыми", - отметил он.

Кулеба также призвал всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и собственной безопасности.

Как сообщал УНИАН, утром прогремели взрывы не только на Киевщине, но и в Черниговской области, Николаеве и Харькове.

Известно, что часть ракет выпускались с территории Беларуси.

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