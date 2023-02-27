Выводя в море большие десантные корабли, россияне, среди прочего, пытаются играть мышцами.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, що увеличение количества вражеских кораблей в Черном море свидетельствует о том, что Россия пытается отыскать новую тактику для более результативных атак по Украине.

Как отметила Гуменюк в эфире телемарафона, это также связано с тем, что противнику не всегда спокойно в бухтах, которые российские оккупанты считают своими пунктами базирования. Кроме того, выводя в море большие десантные корабли, россияне пытаются играть мышцами.

"Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для обнаружения противовоздушной обороны затруднен, может говорить о той самой новой тактике, которую они выискивают, чтобы ракетные удары были более результативными", – подчеркнула Гуменюк.

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Ркетные удары РФ по Украине

С начала российского вторжения в Украину враг наносит удары по территории нашей страны как с земли, так и с воздуха, и с моря. Во время массированных компонентов авиационные удары зачастую сопровождаются пусками с военных кораблей.

Ранее враг осуществлял масштабные удары по Украине с периодичностью примерно в 2-3 недели. Однако пока что наблюдается некое затишье. Не было и обстрела, который ждали 24 февраля, в годовщину вторжения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что причиной такой паузы является банальное отсутствие ракет у врага. А пусковые установки врага на тех же кораблях в Черном море "сдохли" и требуют ремонта.

Изменение тактики российских обстрелов заметили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Черняк отметил, что враг учится на своих ошибках. Кроме того, у России заканчивается не только высокоточное вооружение, но и ракеты в целом.

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