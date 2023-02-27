Сейчас 12 кораблей находятся в море, среди них уже 2 подводных ракетоносителя.

В Черном море группировка врага увеличена вдвое по сравнению с сегодняшним утром. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Сейчас 12 кораблей продолжают пребывание на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди них уже 2 подводных ракетоносителя, а это 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и изыскание новой тактики действий.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 февраля корабельная группировка врага в Черном море составляла шесть кораблей, среди которых выведенный утром подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

Между тем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сегодня днем обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По его данным, россияне могут планировать ракетные удары по Украине. "Что-то намечается", - написал Ким.

В то же время, военная разведка Украины заметила изменение тактики России в ракетных обстрелах. Отмечается, что россияне учатся на своих ошибках. И хотя Россия имеет еще тысячи ракет, однако тратит их гораздо больше, чем может произвести.

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