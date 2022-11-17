Воздушная тревога почти по всей стране.

Утром в четверг, 17 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удара по Украине.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8 утра были запущены первые ракеты.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал Ким.

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С 7:30 до 8:00 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Около 8:30 "Суспільне Дніпро" сообщило, что в городе слышны звуки взрывов.

Руководители нескольких областей предупредили об опасности. В частности, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что есть опасность над областью. А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал не пренебрегать сегодня сигналами воздушной тревоги.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил, что высока вероятность атаки с воздуха. Аналогичное сообщение опубликовал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Глава ОПУ Андрей Ермак также заявил, что враг думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину, но заверил – этого не получится.

"Не игнорируйте тревогу, у них ничего не получится. Мы их раздавим", – написал он.

Атаки россиян за минувшие сутки

Как писал УНИАН, этой ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине.

В Никополе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, колледж, газопровод и линии электропередач, обесточена насосная станция местного водоканала.

Кроме этого, накануне российские захватчики нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

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