Враг уже второй раз посягает на "сердце казачества".

В четверг, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью: она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар.

Об этом в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации рассказал представитель ЗОВА, полковник Иван Арефьев.

"После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет. Враг уже второй раз посягает на святая святых - сердце казачества и колыбель государственности - вечную Хортицу", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что сегодня российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Сообщалось, что, по предварительным данным, горит частное здание.

Напомним, в предыдущий раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе моста Преображенского, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

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