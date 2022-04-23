Больше всего от оккупантов пострадали религиозные объекты уничтожено или повреждено 92 сооружения.

В Украине зафиксировано 242 эпизода военных преступлений россиян против объектов культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Напоминается, что недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье. До войны музей на острове восстанавливали в рамках программы "Большая реставрация". Это знаковое место для каждого украинца, средоточие казачества.

В Киевской области повреждено здание начала ХХ в. - Макаровская публичная библиотека.

В Харьковской области из-за обстрелов поврежден старинный дом учителя 1925 года и еще много исторических памятников.

Враг выбирает цели, чтобы реализовать свою основную цель – уничтожить очаги украинской культуры. В целом преступления россиян против культурного наследия в Украине зафиксированы в 11 областях Украины и в г. Киеве.

Остаются сложности с получением информации о разрушениях из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий, но данные все же поступают от украинцев. Министерство все верифицирует и систематизирует.

В результате боевых действий на территории Украины разрушены или повреждены 94 объекта культурного наследия. Среди них: 16 памятников национального значения, 72 – местного значения и 6 – только выявленных объектов культурного наследия.

Больше всего от оккупантов пострадали религиозные объекты - уничтожено или повреждено 92 сооружения.

Повреждены или разрушены: 29 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала ХХІ в., 19 зданий и комплексов музеев и заповедников, 33 дома культуры, театры и библиотеки, а также некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Напоминается, разрушение объектов культурного наследия - это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года. МКИП призывает граждан фиксировать преступления РФ на национальной платформе: https://culturecrimes.mkip.gov.ua/. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.

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