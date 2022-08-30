Известно уже о 5 погибших и 7 раненых.

Российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, погибло по меньшей мере четыре человека, еще четыре ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"В результате обстрела центральной части Харькова погибло по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется", - написал он. Відео дня:

Глава ОВА призвал горожан оставаться в укрытиях.

ОБНОВЛЕНО 10:49. По уточненной информации мэра Терехова, известно уже о 5 погибших и 7 раненых. Он добавил, что поступает информация о прилете рядом с 5-этажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений.

Ранее Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, по меньшей мере один человек ранен.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, заявил, что в городе, предварительно, 8 "прилетов". "Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и в еще одно место отдыха - выбиты окна в близлежащих домах", - сообщил он.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

Вас также могут заинтересовать новости: