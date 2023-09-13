Контрнаступление ВСУ, которое, по словам Путина, полностью провалилось, заставляет Шойгу отправлять на фронт неподготовленные резервы.

Россия отправила на фронт подразделения новосформированной 25-й общевойсковой армии. Это произошло раньше, чем планировалось изначально, сообщает британская разведка.

Британские военные аналитики предполагают, что 25-ю армию используют, скорее всего, для усиления обороны в Луганской области.

Примечательным является тот факт, что совсем недавно – в августе – в объявлениях о наборе в 25-ю армию утверждалось, что ее развернут в Украине не ранее декабря 2023 года. Однако отправлять новобранцев на фронт пришлось уже сейчас.

Видео дня

"Вполне вероятно, что подразделения были брошены в действие раньше отчасти потому, что Россия продолжает бороться с [проблемой] чрезмерно растянутых сил на фронте, а Украина продолжает свое контрнаступление на трех разных направлениях", – предполагают британцы.

Также существует версия, что Россия попытается использовать части 25-й армии для усиления еще незадействованных резервных сил, чтобы придать командирам на местах большую оперативную гибкость.

Ситуация на фронте-последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения. В Генштабе уверяют, что российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Востоке, одновременно ведя наступательные действия на Мелитопольском направлении и южнее Бахмута.

Между тем общие боевые потери агрессора с начала вторжения, по данным Генштаба ВСУ, уже преодолели отметку в 270 тысяч погибшими.

Вас также могут заинтересовать новости: