Специалист отметил, что на "вышках Бойко" были установлены гидроакустические комплексы.

Российские спецназовцы размещали на оккупированных буровых платформах "Черноморнефтегаза" подразделения морской пехоты и спецназа. Армия РФ продолжает находиться на платформах и до сих пор.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Лакийчук для "Настоящего времени".

"Сначала россияне боялись, что Украина заберет свое имущество обратно. Кроме морпехов там еще дежурит бригада ракетных морских судов, которые обеспечивают охрану этого района, а также патрульные корабли ФСБ. В 2016 году РФ поняла, что этот объект можно использовать более рационально, поэтому установила на них средства наблюдения за воздушной и подводной обстановкой", - говорит эксперт.

Специалист отметил, что на "вышках Бойко" были установлены гидроакустические комплексы.

"Эта цепочка пунктов надзора формирует единую систему наблюдения за воздушной и подводной обстановкой в северо-западной части Черного моря - таким образом, россияне не просто контролируют этот район, а могут быстро реагировать и наносить авиационные и ракетные удары", - добавил Лакийчук.

Напомним, что "вышки" пылают, пламя перекинулось к скважине.

Удар по "вышкам Бойко": что известно

Защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

В России уже начали сыпать угрозами Украине за удар по "вышкам Бойко".