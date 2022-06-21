Также пока не нашли семерых человек, которые работали на буровых.

Пожар на буровых установках присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" ("вышек Бойко"), мощностями которого пользуются оккупанты в Крыму, до сих пор не ликвидирован.

Об этом пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщила "сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, огонь перебросился к скважине.

"Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются", - заявила Ковитиди.

Также пока не нашли семерых человек, которые работали на буровых.

Удар по "вышкам Бойко": что известно

Одним из первых об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза" заявил российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела есть раненые и пропавшие без вести.

Теперь Россия не сможет добывать газ в украинском Черном море. Напомним,

РФ захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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