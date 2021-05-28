РФ отказалась продлевать мандат миссии на стандартный четырехмесячный период.

Россия сократила мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах украинско-российской границы. В украинском Министерстве иностранных дел считают, что это свидетельствует о намерении РФ продолжать поставлять войска и оружие на оккупированный Донбасс.

"28 мая постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. Российская Федерация помешала продлению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство отмечает, что работа миссии является важной в контексте имплементации Минских соглашений, в частности, по обеспечению постоянно действующего мониторинга на украинско-российской государственной границе.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются необоснованными ограничениями со стороны России. Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины", - отмечается в заявлении.

Читайте такжеЕвросоюз выделил 25,4 млн евро гумпомощи для жителей ОРДЛОТакже украинские дипломаты заявили, что Российская Федерация должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Сокращение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

Информация о том, что Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению на украинско-российской границе на более чем два месяца, появилась 26 мая.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе отслеживает нарушения режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и установление устойчивого мониторинга участка украинско-российской государственной границы, который не контролируется правительством Украины.

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан призвала Российскую Федерацию не сокращать действие мандата миссии.

Остриан отмечала, что пока международное сообщество пытается уменьшить напряжение, вызванное военной деятельностью России, Москва прибегла к дополнительным шагам с целью подрыва мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, который РФ продолжает разжигать.

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Автор: Виталий Саенко