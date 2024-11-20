Россия хочет передать Трампу план разделения Украины до 2045 года, - СМИ

Согласно плану РФ, судьба западной части Украины будет решаться с Венгрией, Польшей и Румынией.

В Минобороны РФ подготовили документ, в котором содержится прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. В нем указано, что Украина якобы будет ликвидирована как государство, а ее территорию разделят на три части. Об этом пишет NV, ссылаясь на источники в разведывательном сообществе.

По их словам, этот документ Россия хочет донести до нового президента США Дональда Трампа и его администрации через правительства и представителей других стран.

Отмечается, что в состав "новых регионов" России планируют включить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонские области, а также Крым.

Видео дня

Помимо этого россияне хотят создать "пророссийское государственное образование", в которое войдут Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области. В плане предусмотрено, что эта часть территорий отказывается от европейской и евроатлантической интеграции, и в них будет постоянное российское военное присутствие.

Судьбу западной части Украины россияне хотят решить с Венгрией, Польшей и Румынией. Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Закарпатскую области они назвали "спорными территориями".

Россия хочет уничтожить Украину

Ранее народный депутат Николай Княжицкий заявлял, что РФ все ще хочет уничтожить Украину, несмотря на "мирные планы" нового главы США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что пока никто не знает, как на самом деле будет действовать будущая администрация президента.

Кроме того, в марте пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков впервые назвал "сво" войной и признался, что Кремль хочет уничтожить Украину. По его словам, против россиян якобы воюет "компашка коллективного Запада".

Вас также могут заинтересовать новости: