Эта операция проходила в феврале и марте 2023 года.

В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", которые должны были убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

Как пишет российская служба "Радио Свобода", об этом говорится в слитых документах Пентагона. Соответствующая операция проходила с 3 по 10 февраля.

Отмечается, что в виде доказательства ГОУ Генштаба предоставил отчет российской разведки о реакции Украины на летно-тактические учения на территории Беларуси, переброску в РБ оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и смещение акцента российско-белорусских учений с "оборонного" на "наступательный".

Видео дня

В связи с этим управление Генштаба РФ рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования относительно угрозы со стороны Беларуси. Она должна была разделить на две фазы: первая - до 6 марта, а вторая - с 6 по 11 марта. Эти планы должны были прислать на утверждение в Генштаб Вооруженных сил Беларуси.

Несмотря на эти старания агрессора, представители ВСУ уже много месяцев сообщают о невысокой угрозе вероятного наступления с этой стороны. О попытках РФ тайно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении много говорили в течение первых месяцев полномасштабного вторжения. Тогда предполагали, что таким образом Россия хочет создать препятствия для доставки западной военной помощи Киеву.

Ситуация в Беларуси - что надо знать

В начале марта спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что число военных РФ на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тыс. человек. По последним данным, там сейчас около 4 тысяч российских военных.

В Генштабе Вооруженных сил Украины предупредили, что угроза сухопутного наступления российских оккупантов со стороны Беларуси будет храниться в течение года. Также возрастает угроза нанесения россиянами ударов ракетами и дронами по нашей земле из РБ.

В ГНСУ неоднократно подчеркивали, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Там нет необходимой ударной группировки российских войск для нового наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: