Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, отметили в ГПСУ.

На территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военных.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона. "На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более 4 тысяч военнослужащих. Это немного меньше, чем было раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, происходит постоянная ротация...", - сказал он.

Спикер добавил, что рядом с украинской границей не фиксируется перемещение военной техники или личного состава подразделений армии Беларуси или России. "Преимущественно они находятся на полигонах. К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет необходимой ударной группировки, которая готова была бы осуществить вторжение на территорию Украины", - поделился Демченко.

Видео дня

Также Демченко отметил, что, несмотря на небольшое количество российских военных в соседней стране, продолжается укрепление линии границы с Беларусью, а также приграничья, которое позволит сдержать возможное наступление с этого направления.

Ситуация в Беларуси - сегодня это стоит знать

Беларуские власти разрешили РФ вторгнуться на территории Украины рано утром 24 февраля 2022 года. С беларуской территории также не раз обстреливали нашу землю.

В начале марта Андрей Демченко говорил, что число военных РФ на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тыс. человек.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупредили, что угроза сухопутного наступления российских оккупантов со стороны Беларуси будет сохраняться на протяжении года. Кроме того, по данным Генштаба, нарастает угроза нанесения россиянами ударов ракетами и дронами по нашей земле с беларуской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: