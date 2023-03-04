После завершения подготовки в Беларуси российских военных через территорию РФ перебрасывают на восток Украины.

Количество российских военных на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тысяч, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться на уровне 9-10 тысяч. После того, как все подразделения будут выведены на территорию России, скорее всего, туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что часть российских военных после подготовки в РБ начинает уже перемещаться на территорию России.

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"Это такая практика, которая была и раньше. После завершения подготовки они снова вывозятся на территорию страны-агрессора и в дальнейшем усиливают российские группировки на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", - добавил спикер ГПСУ.

Война в Украине - угроза из Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что вдоль украинско-белорусской границы есть войска РФ, однако ситуация там контролируемая. На границе с Беларусью нет необходимой ударной группировки российских войск для того, чтобы повторить события 24 февраля 2022 года.

А по словам главы полиции Киевской области генерала Андрея Небитова, что новый поход российских захватчиков на Киев с севера - из-за зоны отчуждения, невозможен. По его словам, на севере нашего государства находятся усиленные спецподразделения.

Между тем, согласно принятому Верховной Радой проекту закона №7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты государственной границы", полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину.

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