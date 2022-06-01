Телеведущий также сделал акцент и на пропаганде, которую ведут в Кремле.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который знаменит благодаря работе на тревел-шоу "Орел и Решка", высмеял российскую пропаганду. Так, он вспомнил случай, когда рашисты подбросили книги и портреты Адольфа Гитлера в места, где якобы были ВСУ, а потом сняли это для своих пропагандистских сюжетов. Об этом артист рассказал в Instagram-stories.

"Очень нравится, когда каналы и паблики РФ показывают книги с биографией Гитлера и его портреты в местах, где были наши ВСУ. Так может пусть поищут сильнее, может и самого Гитлера найдут? Он же где-то точно сидит и управляет", - сказал Андрей.

Также телеведущий отметил, что большинство россиян, которые приезжают воевать в Украину, нещадно мародерят на захваченных территориях. Так, он подчеркнул, что они "освобождают" от зерна и металла.

"В Мариуполе "асвобаждают" порт от металла. Говорят, его там более чем на $150 000 000. Также давно уже "асвобаждают" захваченые украинские территории от комбайнов и зерна", - прокомментировал кражи Андрей Бедняков.

Напомним, экс-ведущий "Орел и решка" Андрей Бедняков перевел свой блог на украинский язык.

Вас также могут заинтересовать новости: