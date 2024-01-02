Он касается использования интернета.

На временно оккупированных территориях российские захватчики придумали новый метод принудительной паспортизации и контроля за местным населением.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Как отмечается, оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом для пользователей интернета. То есть, все пользователи должны иметь паспорт РФ, чтобы иметь возможность и в дальнейшем получать услуги.

"В то же время это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан", - заявили в Центре нацсопротивления.

Оккупанты грабят земли и народ Украины

Как известно, оккупанты планируют провести инвентаризацию земельных участков на временно захваченных территориях и "национализировать" те земли, владельцы которых отказались переоформлять право собственности. Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт РФ.

Со своей стороны российско-оккупационные власти продолжают нарушать права людей на временно оккупированных территориях востока и юга Украины. Самым распространенным нарушением за текущий год является нарушение права на собственность.

Россияне вместе с представителями местных оккупационных администраций, а также другими членами незаконных вооруженных формирований систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей.

Кроме того, россияне продолжают пренебрегать международным правом и разворачивают госпитали для лечения оккупантов на территориях гражданских объектов. Так, на временно захваченных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских Домах культуры и учебных заведениях, которые не работают из-за полномасштабного вторжения Кремля.

В ЦНС проинформировали, что обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ.

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